Nasti Milan, CHANCE in Serie A per l’attaccante: quel club INSISTE per averlo. Il punto sul futuro del centravanti rossonero

Marco Nasti è tra i possibili calciatori in uscita dal calciomercato Milan. L’attaccante cresciuto nelle giovanili rossonere, nelle ultime due stagioni ha giocato in due diversi club di Seri B, ovvero Cosenza e Bari.

Adesso, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per lui potrebbe essere arrivato il momento del grande salto in Serie A. Il classe 2003 è un obiettivo per l’attacco dell’Empoli. Da capire se l’affare potrà andare in porto.