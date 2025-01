Musah da brividi: «Sto vivendo un sogno, fare questa cosa mi rende davvero fortunato»

Condividi via email

Musah elogia Conceicao: «Dobbiamo migliorare ma questa cosa ci ha dato tanta fiducia». Le ultimissime sui rossoneri

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha presentato la sfida di domani contro il Girona in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni sulla Champions League.

SULLA CHAMPIONS – «Siamo fortunati nel poter giocare questa competizione, i miei compagni di Nazionale che giocano in MLS si svegliano presto per guardare le partite. Al Valencia sognavo di giocarla ed anche per questo sono venuto qua».