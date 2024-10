Moviola Milan Brugge: Zwayer graziato dal VAR! Direzione che non convince. Il giudizio

Moviola Milan Brugge, l’arbitro Zwayer, all’interno di una prova decisamente non convincente, viene salvato dal VAR

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola boccia la direzione dell’arbitro Zwayer in Milan–Brugge:

PAROLE – «Al 36’ del primo tempo l’episodio più importante, con il duro impatto tra Onyedika e Reijnders. All’inizio l’arbitro tedesco Zwayer lo interpreta come un contrasto di gioco e fischia addirittura fallo a favore del Bruges, ma le immagini mostrano il bruttissimo impatto del piede sinistro di Onyedika sulla caviglia del milanista. Con un po’ di ritardo l’arbitro viene chiamato al monitor in campo e di fronte a immagini del genere non può che espellere il belga».