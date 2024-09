Moviola Lazio Milan: Massa PROMOSSO dai quotidiani! Interventi al LIMITE ma... L'ANALISI

Moviola Lazio-Milan: Massa promosso dai quotidiani sportivi. Giuste le decisioni sui due episodi di Musah e Terracciano

I quotidiani sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra Lazio e Milan, dove a protestare sono i biancocelesti. Già al 2′ contatto tra Dia e Maignan: non c’è niente di irregolare nell’intervento del portiere francese.

Reclamano i biancocelesti nella ripresa per il tocco di mano di Terracciano: scivolata dopo la respinta che trasforma il tutto in un’autogiocata. Dopo 5 minuti braccio in area anche di Musah, ma attaccato al corpo del giocatore milanista. Nel complesso buona direzione di Massa.