Mosquera Milan, i rossoneri si cautelano: due le alternative al centrale del Valencia. I nomi

Mosquera Milan, il club rossonero si vuole cautelare in caso di no del Valencia: sono due le alternative al centrale. I nomi

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha due nomi sul taccuino alternativi a Mosquera del Valencia:

PAROLE – «Il nome di Mosquera non è l’unico sulla lista di Moncada e dell’area scouting del club rossonero. In casa Milan restano sempre vive le piste che portano a Bafodé Diakité, difensore classe 2001 in forza al Lille e allenato da Fonseca proprio nel club transalpino, e Ousmane Diomande, centrale ivoriano classe 2003 dello Sporting Lisbona, calciatore seguito a lungo dagli scout rossoneri e che ha convinto tutti. Due nomi da non scartare nel caso di addio di Tomori, anche se la priorità resta Mosquera».