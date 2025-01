Condividi via email

Moretto commenta su Rashford: «Non ci sono più state novità sul Milan: vi spiego…». Le ultimissime sui rossoneri

Il commento del giornalista Matteo Moretto sulla situazione Milan Marcus Rashford. Sull’inglese ci sono molti top club europei come Borussia e Barcellona. Il problema resta l’ingaggio alto.

PAROLE – «Su Rashford ho sempre detto che il Milan era in una fase interlocutoria iniziale, e da lì non ci sono più state novità o contatti. Per fare ulteriori passi bisogna andare oltre, settimana prossima credo che Rashford indirizzi la sua decisione».