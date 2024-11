Morata Spagna, l’attaccante del Milan entra dalla panchina contro la Danimarca: infortunio superato. Al 70′ ha preso il posto di Perez

Morata dopo 70 minuti in panchina è entrato al posto di Perez in Danimarca Spagna di Nations League.

Infortunio superato, quindi, per l’attaccante del Milan che una settimana fa aveva rimediato un trauma cranico in allenamento in seguito ad un contrasto con Pavlovic e aveva saltato la partita col Cagliari. Morata si è completamente ristabilito ed è quindi recuperato per la Juve.