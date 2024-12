Morata salta Verona Milan: Fonseca svela il motivo del forfait dell’attaccante che non sarà a disposizione per il match di domani

Morata è uno degli 8 giocatori del Milan che salterà il match di domani col Verona.

Fonseca, in conferenza stampa, ha svelato il motivo del forfait dell’attaccante ex Juve, Atletico Madrid, Real Madrid e Chelsea.

MORATA – «Morata è alle prese con la tonsillite».

Morata, come specificato da Sky Sport, ha la febbre alta e non partirà per Verona.

