Morata Milan, SLITTA il suo arrivo a Milanello! Il MOTIVO e la NUOVA DATA: ecco quando si potrà allenare con i rossoneri

Cresce l’attesa per vedere all’opera Alvaro Morata con la maglia del Milan ma i tifosi rossoneri dovranno aspettare più tempo del previsto: è slittato, infatti, il suo arrivo a Milanello per la ripresa degli allenamenti dopo le vacanze post Europeo. Inizialmente lo sbarco a Milano dello spagnolo era previsto per il 5 agosto ma adesso sono cambiati i piani.

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport, l’ex attaccante dell’Atletico Madrid, si unirà ai suoi compagni agli ordini di Paulo Fonseca soltanto a partire dal 10 agosto, in quanto ha ottenuto un supplemento di vacanze.