Morata Milan: lo spagnolo ha SCELTO LA 7! Da Sheva a Pato fino ad Oliveira, ecco chi l’ha INDOSSATA

Morata è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, ha scelto la numero 7. Tutti i precedenti, chi l’ha indossata

Non avrà la 9, Alvaro Morata che ha deciso di optare per la numero 7. Gentilmente concessagli da Yacine Adli che prenderà la 94.

Un numero importante per la storia del Milan. Associato all’alba dell’era Berlusconi a Roberto Donadoni, che l’ha indossata dal 1986 fino all’avvento della numerazione fissa, datata 27 agosto 1995: il primo proprietario è stato Paolo Di Canio. Qualche mese per Davids nel 1997/98 prima dell’addio alla Juve e un anno sulle spalle di Ibrahim Ba, fino alla svolta del 1999 con l’arrivo dalla Dinamo Kiev di Andriy Shevchenko. Per trovare chi ha vestito altrettanto degnamente questa maglia dobbiamo arrivare al gennaio 2008 con Alexandre Pato. Le vere noti dolenti arrivano da Ricardo Oliveira, arrivato nell’estate del 2006 per sostituire Shevchenko e che ha avuto il coraggio di ereditarne la maglia.