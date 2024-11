Morata Milan, spunta il retroscena con il Real Madrid! Rapporto logoro, il motivo

Morata Milan, c’è il retroscena con i tifosi del Real Madrid: il motivo del rapporto deteriorata con il pubblico dei Blancos

Come riferito da calciomercato.com, c’è un curioso retroscena relativo ad Alvaro Morata in vista di Real Madrid–Milan di questa sera:

PAROLE – «Ci sono vecchie ruggini alla base dei fischi che piovono copiosi ogni volta che Alvaro Morata gioca al Santiago Bernabeu. L’ex Atletico e Real Madrid è uno dei bersagli preferiti del pubblico madridista dopo che l’attaccante, cresciuto proprio nelle giovanili delle Merengues, ha fatto le fortune anche dei rivali Colchoneros. Nei Blancos, Morata ha giocato per 3 stagioni prima del passaggio all’Atletico e della trasformazione da idolo a rivale. Il Bernabeu più volte l’ha contestato, anche quando vestiva la maglia della Spagna, motivo per cui lo stesso centravanti del Milan sa bene a cosa va incontro. In un’intervista a The Athletic ha detto: “Penso che sarà come quando sono tornato al Bernabeu con la maglia dell’Atletico. Non credo che le cose siano cambiate molto… Ma ne sono consapevole e mi aspetto che mi fischino. È normale”».