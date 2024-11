Morata Milan, clamoroso retroscena! Ruolo alla Ibrahimovic, spifferi da Milanello

Morata Milan, spunta il retroscena: lo spagnolo ha già organizzato due cene di squadra e ha un ruolo sempre più alla Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un importante retroscena su Alvaro Morata, attaccante del Milan ed ex Juve.

A proposito, è un organizzatore di cene di squadra, già due da inizio stagione: un modo per rinforzare il gruppo oltre il campo. Un ruolo anche alla Ibra: Zlatan era stato il massimo riferimento per i compagni e da dirigente ha fatto di tutto per portare Alvaro a Milano.