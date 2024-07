Morata Milan, così ha REAGITO all’interesse dei rossoneri! TUTTO sull’affare: cifre, ingaggio, posizione del club. NOVITA’

Morata Milan, così ha reagito all’interesse del club rossonero! I dettagli sull’affare: cifre, ingaggio, posizione della società

Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha inquadrato la situazione relativa all’affare Alvaro Morata-Milan. C’è una clausola da 13 milioni di euro, che rende certamente appetibile il giocatore e rende l’operazione meno onerosa (ma comunque valida) per il club rossonero.

Morata sarebbe contento di tornare in Italia e avrebbe accolto con positività l’interesse del Milan per lui. L’Atletico Madrid ha capito che il giocatore può andare via, ma la decisione arriverà dopo Euro 2024. Intanto l’ex Juventus ha rifiutato la soluzione Arabia Saudita, non lo scalda. Stipendio da 5/6 milioni di euro per lo spagnolo: ragionamenti del Milan sul piano anagrafico, ma si può fare un’eccezione.