Morata Milan, Ravezzani lo ESALTA: «Per me è un’operazione ECCELLENTE. Vi spiego perché»

Fabio Ravezzani, giornalista, ha espresso il suo pensiero sull’acquisto di Alvaro Morata da parte del Milan

Sul suo profilo X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato così del colpo Alvaro Morata del Milan. Questo il suo pensiero.

PAROLE – «Sarà anche frutto del mancato colpo Zirkzee, ma l’operazione Morata del Milan a me pare eccellente. Poi il campo dirà. Non dimentichiamo che prende il posto di un altro eccellente: Giroud (15 gol nell’ultimo campionato). Quindi per il salto di qualità servono altri 2 titolari».