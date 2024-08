Morata Milan, le prime parole dell’attaccante dopo l’arrivo a Linate: «Sono MOLTO FELICE, non vedo l’ora di vedervi» – VIDEO

Morata Milan, le prime parole dell’attaccante dopo l’arrivo a Linate: «Sono MOLTO FELICE, non vedo l’ora di vedervi» . Il VIDEO del nuovo numero 7

Morata è arrivato all’aeroporto di Linate ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sul canale Instagram del club è stato pubblicato un video con le prime parole del bomber, carico per quest’esperienza in terra milanese.

PAROLE – «Ciao Milanisti, sono molto felice di essere qua e di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di indossare la maglia e di vedervi tutti».