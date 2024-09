Morata Milan, Fonseca ha AVVISATO lo spagnolo! Staffetta PRONTA, col Liverpool... ULTIMISSIME

Morata-Milan, Paulo Fonseca ha avvisato il centravanti spagnolo: titolare contro il Liverpool e staffetta con Tammy Abraham

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha le idee chiare per quanto riguarda il reparto d’attacco da schierare domani sera in Champions League a San Siro contro il Liverpool.

I tre trequartisti alle spalle della punta saranno quelli visti contro il Venezia, ovvero Pulisic a destra, Leao a sinistra e Reijnders in posizione centrale. A partirà dall’inizio come riferimento offensivo sarà Alvaro Morata ma è già pronta la staffetta nel corso della gara con Tammy Abraham.