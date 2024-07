Morata Milan, l’INDIZIO che fa sognare i tifosi: Ibrahimovic e Moncada ad assistere alla finale dell’Europeo! Le ultime

Morata Milan, l’INDIZIO che fa sognare i tifosi: Ibrahimovic e Moncada assistono alla finale dell’Europeo! Le ultime sull’attaccante

Qualora non si fosse ancora capito, arriva un’ulteriore conferma sul fatto che gli uomini del calciomercato Milan abbiano deciso di virare con decisione su Alvaro Morata come grande obiettivo per il proprio attacco. Il centravanti si è appena laureato Campione d’Europa con la Spagna, battendo in finale l’Inghilterra: ma la notizia arriva dagli spalti, invece che dal campo.

In tribuna ad assistere alla finalissima dell’Olympiastadion di Berlino c’erano infatti due dei maggiori esponenti della dirigenza rossonera come Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, che hanno visto dal vivo quello che con ogni probabilità diventerà il nuovo numero 9 rossonero. A riferire la notizia è il giornalista Antonio Vitiello su X.

Insieme a loro anche Kirovski.