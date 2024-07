Morata Milan, Deulofeu lo ACCOGLIE così: il MESSAGGIO dell’ex rossonero non è passato inosservato – FOTO

Morata Milan, Deulofeu lo ACCOGLIE così: il MESSAGGIO dell’ex rossonero non è passato inosservato. Ecco cos’ha scritto – FOTO

Nella giornata di oggi Alvaro Morata è stato ufficializzato come primo acquisto messo a segno dal calciomercato Milan per la prossima stagione. Il fresco vincitore di Euro2024 con la Spagna è stato accolto positivamente sia dai suoi nuovi tifosi che da un ex rossonero d’eccezione, il suo connazionale e amico Gerard Deulofeu.

IL MESSAGGIO – «Il migliore d’Italia, andiamo!», seguito dagli immancabili cuori rossoneri.