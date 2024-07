Morata Milan, c’è LUI in pressing per convincerlo! E la MOSSA dell’Atletico Madrid fa AUMENTARE l’ottimismo

Morata-Milan, Zlatan Ibrahimovic in forte pressing per ottenere l’ok dell’attaccante spagnolo: l’Atletico si guarda intorno

Come riferito da Gianluca Di Marzio, prosegue l’incessante pressing del calciomercato Milan per Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid individuato come primo obiettivo per l’attacco rossonero della prossima stagione.

In particolare sarebbe Zlatan Ibrahimovic a cercare il sì della punta che per il momento resta concentrato sull’Europeo con la Spagna. Nel frattempo però l’Atletico Madrid si sta guardando intorno con Dovbyk primo della lista: una mossa che induce all’ottimismo.