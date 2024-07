Morata Milan: CONFERME sull'interesse dell'attaccante

Il Milan punta Morata. In tal senso ci sarebbero conferme sull’interesse del giocatore. Quando può arrivare la decisione

Il calciomercato Milan continua a cercare l’erede di Giroud in attacco. Con lo stallo per Zirkzee e i tempi lunghi per arrivare a Lukaku, i rossoneri provano seriamente a puntare Alvaro Morata:

secondo quanto riportato da Daniele Longo la tentazione rossonera è forte, gli accordi economici non sarebbero un problema. Alvaro è molto legato all’Atletico Madrid e prenderà una decisione finale sul futuro solo al termine dell’Europeo.