Morata Milan, lo spagnolo parla già da ex Atletico Madrid! La RISPOSTA in conferenza stampa

Morata Milan, lo spagnolo parla già da ex giocatore dell’Atletico Madrid! La RISPOSTA in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa dopo il trionfo della sua Spagna a Berlino contro l’Inghilterra, l’obiettivo del calciomercato Milan Alvaro Morata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

MORATA – «Voglio ringraziare Miguel Ángel Gil (il CEO dell’Atletico, ndr), il Cholo Simeone e Koke, perché hanno saputo capirmi nei momenti difficili. In questo campionato europeo mi sono dovuto mettere i vestiti di muratore, non ho segnato tanti gol ma ho lavorato come fossi un tifoso. È la cosa più bella della mia carriera»