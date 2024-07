Morata Milan: cresce l’OTTIMISMO in casa rossonera, l’ASPETTO che fa sperare nella fumata bianca

Avanti tutta per Morata. Il calciomercato Milan insiste per l’attaccante e in tal senso l’ottimismo è in aumento

Alvaro Morata può seriamente tornare in Italia. Il calciomercato Milan insiste per l’attaccante e in tal senso l’ottimismo è in aumento:

come riportato da As i rossoneri, sono ottimisti sulla conclusione positiva della trattativa, e lo sono ancora di più dopo le ultime dichiarazioni del Colchonero, che ha lasciato ancora una volta in sospeso il suo futuro. L‘operazione si adatta perfettamente sotto ogni punto di vista. Morata conosce la Serie A, ha esperienza internazionale, è un centravanti ‘associativo’ come lo vuole Fonseca e, soprattutto, ha parametri economici abbordabili. Il club rossonero può permettersi di pagare la clausola rescissoria dello spagnolo, che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, e anche il suo stipendio attuale, intorno ai 6 milioni netti.