Morata Milan: la madre dell’attaccante NON CI STA, la DURA risposta alle CRITICHE al figlio

Interviene la mamma. Morata, destinato ad essere il prossimo attaccante del Milan, spesso ha subito critiche in Spagna. La madre dello spagnolo non ci sta e lo difende. Ecco cosa ha detto a Marca:

LE PAROLE – «Si è parlato ingiustamente di mio figlio. Rispetto il fatto che possa non piacere come calciatore, ma come persona non lo accetto, soprattutto senza conoscerlo. E’ incomprensibile. È una giornata piena di emozioni. Incredibile per noi vedere tutto questo. Mi emoziono solo pensando ad Álvaro che alza la coppa . Mi tornano alla mente i suoi ricordi di quando era piccolo, di momenti molto belli. Se ti piace il calcio, e la Nazionale, e tuo figlio è il capitano e alza la coppa…»