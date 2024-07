Morata Milan, Di Marzio SPIEGA: «Furlani a Madrid per CHIUDERE!». E SVELA la data delle visite mediche

Morata-Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha fornito ulteriori aggiornamenti sull’attaccante spagnolo: le parole

Intervenuto sul proprio profilo di X, Gianluca Di Marzio ha fornito ulteriori aggiornamenti su Morata, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «A metà settimana è in programma un blitz del Milan (con Furlani) a Madrid per incontrare gli agenti di Morata. Un faccia a faccia che servirà per definire gli ultimi dettagli dell’operazione e mettere tutto nero su bianco. Sistemati tutti i dettagli, il Diavolo farà sostenere all’attaccante spagnolo le visite mediche prima che il calciatore parta per le vacanze».