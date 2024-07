Morata Milan, l’attaccante si AVVICINA! La MOSSA dell’Atletico Madrid fa ben SPERARE: tutti i DETTAGLI sul centravanti

Aggiornamenti importanti sul fronte Morata. Secondo quanto riportato da SkySport, l’obiettivo del calciomercato Milan si starebbe avvicinando con l’Atletico Madrid che avrebbe chiesto informazioni per Dovbyk, altro attaccante seguito dai rossoneri, in caso di partenza dell’ex Juve.

PAROLE – «È già stato un lungo mercato anche se è partito solo lunedì. C’è stata una trattativa per Zirkzee ma il nome di Morata torna dopo che era stato accostato negli scorsi anni. In queste ore è vicino al Milan perché i rossoneri stanno spingendo molto. Ha rifiutato un contratto importante da 18 milioni a stagione dalla Saudi League, il post social non vuole dire che chiude la porta all’Italia. Vuole concludere l’Europeo e poi deciderà ma l’Atletico Madrid in questo momento si è informata per Dovbyk. Potrebbe anche non essere l’unico colpo in attacco ma le altre scelte come Lukaku o si paga la clausola oppure in prestito il Chelsea non lo dà».