Morata Milan, annuncio clamoroso: salta la trasferta di Cagliari per infortunio. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Pessima notizia per il Milan di Paulo Fonseca. Quest’oggi, alla ripresa degli allenamenti, si è fermato Alvaro Morata per infortunio. Come riportato da Sky Sport l’attaccante spagnolo ha subito un forte trauma cranico causato da uno scontro con Pavlovic.

Il numero 7 rossonero, dunque, salterà la trasferta di Cagliari. Tammy Abraham scalda i motori: l’attaccante inglese potrebbe tornare titolare dopo tanto tempo.