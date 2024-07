Morata Milan, l’attaccante può anche SVINCOLARSI! Cosa filtra sulle INTENSIONI dello spagnolo per il proprio futuro

La mente di Alvaro Morata è interamente concentrata alla finale dell’Europeo che si è appena guadagnato con la propria Spagna, anche se deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro, col mercato Milan in forte pressing per convincerlo a sposare la causa. Secondo Fonseca è l’attaccante ideale. Luca Marchetti, in collegamento per Sky Sport, spiega la situazione e svela come lo spagnolo possa anche decidere di svincolarsi dall’Atletico Madrid.

PAROLE – «Morata rimane un obiettivo di mercato del Milan, c’è anche Depay sullo sfondo. Dobbiamo aspettare la fine dell’Europeo per capire le intensioni di Morata che sembra però ben disposto a tornare a giocare in Italia e accettare l’offerta rossonera, svincolandosi anche dall’Atletico Madrid».