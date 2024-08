Morata ha stupito tutti! Il RETROSCENA da Milanello che fa felice Fonseca e i tifosi

Morata ha stupito tutti! Il RETROSCENA direttamente da Milanello che fa felice Fonseca e i tifosi. I dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato di Alvaro Morata e delle sue condizioni fisiche. Reduce da un’Europeo terminato il 14 di luglio e da vacanze per forza di cose rimandate, ci si aspettava che lo spagnolo non fosse al massimo della condizione.

Invece questi primi allenamenti a Milanello hanno dimostrato tutto il contrario: ha trasmesso sensazioni molto positive, tanto che lui punta ad esserci sabato contro il Torino nella prima di campionato del Milan, che sia dall’inizio o a partita in corso.