Monza Fiorentina 2-1: prima vittoria per Bocchetti, prosegue la crisi dei Viola

Monza Fiorentina 2-1: Bocchetti trova i primi tre punti dopo essere subentrato ad Alessandro Nesta. In gol anche l’ex Milan Maldini

Il Monza batte 2-1 la Fiorentina e la lascia in piena crisi. Sorride Bocchetti, primo successo per lui. A decidere la sfida sono le reti di Ciurria nel primo tempo e di Daniel Maldini, ex Milan, nella ripresa.

Inutile, ad un quarto d’ora dalla fine, la rete su rigore di Beltran. Non si placa dunque la crisi dei Viola con il Milan di Sergio Conceicao che domani, nel recupero in trasferta contro il Como, potrebbe decisamente approfittarne.