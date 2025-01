Monza Cagliari, la squadra di Nicola espugna l’U-Power Stadium: cadono i padroni di casa e nel secondo tempo espulso D’Ambrosio

Il match delle 12.30 tra Monza Cagliari finisce con la vittoria degli ospiti. Sul campo dove anche il Milan ha conquistato i tre punti, la squadra di Nicola vince con il risultato di 2-1.

Apre le marcature per i padroni di casa Caprari su rigore. Pochi minuti dopo il pareggio con un gran gol di Zortea da fuori area. Nella seconda frazione arriva prima il gol in contropiede di Piccoli per il Cagliari e poi l’espulsione di D’Ambrosio per aver reagito su Mina con una tacchettata dopo un contrasto di gioco.