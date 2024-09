Monguzzi attacca su San Siro: «Non va REGALATO alle squadre. Alla fine RISCHIANO di PAGARE i cittadini»

Il consigliere comunale Carlo Monguzzi è tornato sul delicato tema della cessione dello stadio di San Siro a Milan e Inter

Carlo Monguzzi, consigliere di Europa Verde, mette in guardia contro eventuali sconti che il Comune di Milano potrebbe concedere a Milan e Inter per la ristrutturazione di San Siro. Secondo Monguzzi, tali sconti rappresenterebbero un costo indiretto per i cittadini e una perdita di valore economico per il Meazza, stimato in 70 milioni di euro. Ecco le sue parole raccolte da Calcio&Finanza.

LE SUE PAROLE – «Attenzione che ogni sconto che le squadre chiedono al comune poi lo pagano i cittadini. Evitiamo! Venga il Sindaco in consiglio comunale prima di trattare con le squadre. Non si butti via il valore economico del Meazza (70 milioni) regalandolo alle squadre sotto forma di concessione per 90 anni: sono soldi che poi ci mettono i cittadini. Bisognerebbe depavimentare i 200mila metri quadri di asfalto intorno allo stadio e trasformarli in verde».