MN24 – Pavlovic Milan, il serbo ha lasciato l’hotel: ORA a Casa Milan per la FIRMA sul contratto! – VIDEO

MN24 – Pavlovic Milan, il serbo ha lasciato l’hotel: PARTITO in direzione Casa Milan per la firma sul contratto con i rossoneri! – VIDEO

Oggi è il giorno di Strahinja Pavlović, nuovo acquisto del calciomercato Milan: il difensore serbo arriva dal Salisburgo. Il classe 2001 da due giorni è sbarcato a Milano, ma oggi è il giorno della firma nero su bianco sul contratto che lo legherà al diavolo.

#Pavlovic pronto a dirigersi a Casa #Milan per la firma che lo legherà ai rossoneri pic.twitter.com/79UAcqR14g — Milan News 24 (@Milannews24_com) July 31, 2024

In questi minuti, come testimoniato da queste immagini registrate in esclusiva dalla nostra redazione, il calciatore ha lasciato l’hotel dove alloggiava per dirigersi verso Casa Milan, dove lo attenderanno i dirigenti rossoneri. L’avventura al Milan per lui può cominciare!