MN24 – Origi e Ballo Touré RESTANO al Milan Futuro? Si alza un alone di MISTERO sul loro futuro! Il MOTIVO ha a che fare con gli allenamenti

Il futuro di Divock Origi e di Ballo Touré resta un mistero. I due esuberi rossoneri si pensava dovessero entrare a far parte del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che giocherà in Serie C, guidata da Daniele Bonera.

Da quanto appreso dalla nostra redazione di MilanNews24, i due non si sono però ancora mai allenati con la squadra di Bonera, alzando così un alone di mistero attorno al loro futuro. Restano alla ricerca di qualche chiamata per cambiare area e non sarebbero affatto felici della decisione della società di relegarli ai margini.