MN24 – Pavlovic Milan, visite mediche SUPERATE: ecco quando arriverà in sede per la firma sul contratto. Le ULTIME

Pavlovic Milan, visite mediche SUPERATE: ecco quando arriverà in sede per la firma sul contratto. Le ULTIME sul futuro del difensore serbo

Secondo quanto appreso da MilanNews24.com, Pavlovic è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Milan.

Dopo aver trovare l’accordo con il Salisburgo, il difensore serbo ha svolto le visite mediche e in questo momento sta pranzando in hotel. Nel primo pomeriggio, ore 15 circa, dovrebbe andare a Casa Milan, sede del club rossonero, per mettere la firma sul contratto.