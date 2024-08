MN24 – Fofana Milan, il francese è ATTERRATO a Linate: INIZIA la sua avventura in rossonero! Il programma delle visite e della firma

Come appreso dalla nostra redazione di MilanNews24, Youssouf Fofana è atterrato in questi minuti all’aeroporto di Linate a Milano. Inizia ufficialmente la sua avventura in rossonero. Paulo Fonseca è stato accontentato: il tecnico avrà il suo centrocampista con caratteristiche difensive, arrivato dal Monaco.

Nella giornata di domani sono previste le visite mediche di rito e la firma sul contratto che legherà ufficialmente il calciatore francese al club meneghino.