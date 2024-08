MN24 – Fofana Milan, il centrocampista è ARRIVATO all’hotel Meliá: il PROGRAMMA del primo giorno in rossonero – VIDEO

Fofana Milan, il centrocampista è ARRIVATO all’hotel Meliá: il PROGRAMMA del primo giorno in rossonero. Il VIDEO di MilanNews24

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – Fofana ha ufficialmente iniziato la sua avventura in rossonero. Dopo l’atterraggio a Linate, il nuovo centrocampista è arrivato all’hotel Meliá: di seguito il video realizzato da MilanNews24.

Youssouf #Fofana è arrivato in hotel 📍 Domani è il giorno delle visite mediche e della firma con il #Milan ✍️🏻🔴⚫️ Intanto, foto e autografi con qualche tifoso presente



📽 @DaniGrassini pic.twitter.com/XXV34nEb5h — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 16, 2024

Visite mediche e presentazione in conferenza stampa alle 14:30 a Casa Milan. Foto e autografi per il nuovo acquisto che è pronto per iniziare la sua avventura in rossonero.