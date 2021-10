Mirante verso la prima convocazione in rossonero: la decisione di Pioli

Antonio Mirante ha recuperato e va verso la prima convocazione con il Milan. A confermarlo è stato Stefano Pioli in conferenza stampa

Buone notizie per Stefano Pioli, Antonio Mirante ha recuperato la condizione fisica ed è pronto per la sua prima convocazione con il Milan. Il portiere, con tutta probabilità, sarà a disposizione di Pioli per il match contro il Bologna, a confermarlo è stato lo stesso tecnico del Milan in conferenza stampa.

INFORTUNATI – «Recuperiamo Castillejo, Mirante e Conti. Kessie ha una forte sindrome influenzale. Non ci saranno nemmeno Rebic, Diaz e Theo Hernandez».