Mirante, il portiere SALUTA il Milan: il TOCCANTE messaggio d’addio sui social – VIDEO

Le parole di Mirante che saluta ufficialmente il Milan dopo l’ultima stagione giocata con i rossoneri con un toccante messaggio social:

LE PAROLE – «A tutti i dirigenti, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e medico, e a tutti i dipendenti e tifosi del Milan. E’ stato un autentico privilegio per me condividere con tutti voi gioie e soddisfazioni, e persino momenti difficili, fondendo impegno, professionalità e passione, in questi tre anni. Far parte di una famiglia che ha scritto le migliori pagine del calcio italiano, dentro e fuori dai confini nazionali, mi rende particolarmente orgoglioso.

Il Milan rimarrà sempre nel mio cuore. Io spero di aver trovato uno spazio nel vostro. Grazie»