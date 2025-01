Milan Verona, novità sulla vendita dei biglietti: tutte le informazioni per i tifosi rossoneri

Milan Verona, c’è il comunicato del club sulla vendita dei tagliandi per la gara in programma il prossimo 16 febbraio

Il Milan ha comunicato che da venerdì saranno in vendita i tagliandi per la sfida con l’Hellas Verona, gara valevole per la 25esima giornata di Serie A in programma il 16 febbraio.

TRE FASI DI VENDITA

Fase abbonati : dalle ore 16.00 di venerdì 24 gennaio alle 23.59 di lunedì 27 gennaio, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti

: dalle ore 16.00 di venerdì 24 gennaio alle 23.59 di lunedì 27 gennaio, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti Fase Milan Club : dalle ore 12.00 di martedì 28 gennaio e fino alle 23.59 di giovedì 30 gennaio, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta tramite AIMC

: dalle ore 12.00 di martedì 28 gennaio e fino alle 23.59 di giovedì 30 gennaio, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta tramite AIMC Vendita libera: a partire dalle ore 16.00 di venerdì 31 gennaio e fino a esaurimento posti

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Hellas Verona parte da 5€ in fase abbonati e da 10€ nella fase di vendita libera.

PROMOZIONI

Gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale da 5€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 12€ in alcune zone dello stadio.