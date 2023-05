Milan Verona: Zaffaroni spera in tre recuperi

Domenica sera il Milan affronterà il Verona nell’ultima di campionato. Zaffaroni spera in tre recuperi chiave

come riportato da l’edizione odierna de L’Arena Darko Lazovic e Kevin Lasagna potrebbero recuperare almeno per la panchina. Piuù chance per Verdi, già in panchina contro l’Empoli che può sfuttare a pieno la settimana per tornare al meglio della forma.