Milan Verona, attacco di Fonseca in emergenza: nuovo cambio di modulo? Cosa filtra viste le assenze di Loftus-Cheek, Musah, Okafor e Pulisic

L’attacco del Milan è in emergenza in vista della partita col Veorna in cui mancheranno Loftus-Cheek, Musah, Okafor e Pulisic, tutti out per infortunio.

Per Gazzetta.it, quindi, Fonseca potrebbe cambiare modulo e giocare a due punte. A contendersi il posto da titolare vicino a Morata sono Abraham e Camarda con l’obiettivo di attaccare l’area per essere più pericolosi rispetto a quanto fatto col Genoa.