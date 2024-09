Milan Venezia, animi ACCESI nel post-partita? C’entra QUESTO giocatore, l’ha fatto presente a Fonseca

Milan-Venezia, discussione accesa nel post-partita? Luka Jovic ha mostrato con Fonseca insoddisfazione per il mancato ingresso

In vista della sfida di domani sera in Champions League contro il Liverpool, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dovrà rinunciare a Luka Jovic. L’attaccante serbo infatti non è stato inserito in lista Champions League e quindi almeno fino a gennaio sarà out dalle competizioni europee.

E proprio sul serbo, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è spuntato un importante retroscena: l’ex Fiorentina ha mostrato il proprio disappunto e la propria delusione a Fonseca dopo Milan-Venezia per non essere entrato in campo neanche a risultato acquisito.