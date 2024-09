Milan Venezia, CLAMOROSA idea di Fonseca! Il TITOLARISSIMO in panchina, glielo ha già anticipato

Milan-Venezia, clamorosa idea di Paulo Fonseca: il tecnico vuole mandare in panchina Pulisic contro i lagunari. Ecco il motivo

Come riferito da gazzetta.it, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha in mente una clamorosa idea per la gara di sabato 14 settembre alle 20:45 contro il Venezia a San Siro.

Dopo gli impegni con la nazionale americana, Christian Pulisic e Yunus Musah torneranno a Milanello solo giovedì, quindi a poche ore dal match contro la squadra di Di Francesco. Per questo il tecnico portoghese vorrebbe mandare entrambi in panchina per fargli recuperare forze in vista di Liverpool e Inter. Al suo posto dovrebbe giocare Chukwueze anche se ornerà a Milano solo mercoledì dopo gli impegni con la sua Nigeria.