Milan Venezia, Fonseca RIVOLUZIONA la squadra! RETROSCENA a Milanello, quel TENTATIVO non è passato inosservato

Milan-Venezia, Paulo Fonseca è pronto a rivoluzionare la squadra in vista della sfida di questa sera: Reijnders trequartista?

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca è pronto ad optare un importante cambiamento tattico nel suo Milan in vista della sfida di questa sera contro il Venezia. Il tecnico in settimana ha provato spesso Tijjani Reijnders nella posizione di trequartista alle spalle dell’unica punta.

L’olandese agirà in quella zona di campo con Loftus-Cheek che formerà la coppia di centrocampisti in mezzo al campo insieme a Fofana. Un modo per avvicinare l’ex AZ Alkmaar alla porta.