Milan Venezia, il CLUB NEOPROMOSSO piazza una cessione: ecco di CHI SI TRATTA. Le ultimissime sul mondo rossonero

Sarà il Venezia il prossimo avversario del Milan in campionato. Sabato sera, infatti, sarà in programma a San Siro la sfida tra le due squadre. Intanto, il club neopromosso ha chiuso una cessione.

IL COMUNICATO – «Enem, 21 anni, si è unito al Venezia FC Primavera nell’agosto 2022 e ha segnato tre gol in quattro presenze, per poi debuttare in Prima Squadra nella Giornata 21 del campionato di Serie B 2022/23. Passato in prestito alla Vis Pesaro, nella seconda parte della stagione 2022/23 ha totalizzato sette presenze per poi passare in prestito all’Ethnikos Achnas nella stagione 23/24. Buona fortuna, Jay».