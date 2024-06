Milan Under 23 pronto al lancio: la nuova squadra di Bonera partirà da questi QUATTRO PILASTRI

Milan Under 23 pronto al lancio: la nuova squadra allenata da Bonera partirà da questi QUATTRO PILASTRI. I dettagli

Il Milan è quasi pronto a lanciare in maniera ufficiale la sua squadra Under 23. Cresce l’attesa per la comunicazione della Covisoc (l’Ancona ha ancora 48 ore per presentare il proprio ricorso.

Intanto il club rossonero ha scelto i quattro pilastri con cui darà il via al nuovo progetto. Oltre a Bonera, saranno centrali Raveyre, Zeroli, Chaka Traoré e Camarda. A riportarlo è Calciomercato.com.