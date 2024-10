Milan Udinese, tocca a Terracciano: sarà lui il sostituto di Theo Hernandez. La novità

Milan Udinese, tocca a Terracciano: sarà lui il sostituto di Theo Hernandez squalificato per le prossime due partite. La novità

Sarà Terracciano a sostituire lo squalificato Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro per Milan Udinese di domani. A rivelarlo è il giornalista Luca Bianchin via Twitter.

Grande occasione, quindi, per il giovane classe 2003 ex Verona che finora ha collezionato solo una presenza in stagione in Prima Squadra dopo le 6 presenze dello scorso anno tra gennaio e giugno.