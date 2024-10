Milan Udinese, Runjaic torna sugli episodi arbitrali: «Scelte criticabili, ma non ci pensiamo! So che fare l’arbitro è difficile»

Milan Udinese, Runjaic commenta così le scelte arbitrali che hanno fatto discutere molto a San Siro: le parole alla vigilia della sfida col Cagliari

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della partita della 9a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Domani i friulani sfideranno il Cagliari di Davide Nicola e l’allenatore austriaco è intervenuto in conferenza stampa – segnala TMW. Le sue parole hanno toccato anche il match di settimana scorsa contro il Milan e i discutibili errori arbitrali:

POST MILAN E VERSO LA 9A GIORNATA – «Abbiamo subito decisioni criticabili, ma non ci pensiamo, voglio lavorare dove posso effettivamente incidere. So che errare umanum est, si commettono errori, anche io ne commetto, ma non vorrei parlare dell’arbitro, so che il ruolo dell’arbitro è molto difficile. Vogliamo portare sul campo ancora più volontà e dobbiamo fornire una prestazione anche migliore con il Cagliari, è assolutamente necessario se vogliamo vincere, servirà una certa rabbia, servirà energia mantenendo l’equilibrio».