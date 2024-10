Milan Udinese, svolta Fonseca: il retroscena da San Siro è una sentenza sul futuro del tecnico

Milan Udinese, Paulo Fonseca blinda la panchina e lancia un messaggio preciso: lo spogliatoio è tutto dalla sua parte

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la vittoria di ieri del Milan contro l’Udinese, 1-0 con rete di Chukwueze, non è stata importante solo per la classifica ma anche per ribadire come il rapporto tra Paulo Fonseca e lo spogliatoio rossonero sia decisamente molto saldo.

Con Theo Hernandez squalificato, Tomori e Abraham fuori per i fatti di Firenze e Leao in panchina per tutti i 90 minuti, la squadra ha dato una risposta precisa che ha scacciato tutti i dubbi: Pulisic e compagni remano tutti dalla stessa parte. Prossimo esame col Bruges in Champions League.