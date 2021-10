Milan Torino streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match di San Siro valido per la decima giornata di Serie A

Anticipo serale per Milan Torno, match valido per la decima giornata di campionato. I rossoneri di Pioli vorranno confermare il primo posto in classifica, maturato dopo il successo di Bologna. I gratata, guidati da Ivan Juric vogliono continuare il loro momento positivo anche nel turno ifrasettimanale.

La partita si giocherà martedì 26 ottobre alle 20.45 e sarà visibile in esclusiva e diretta streaming su DAZN.

